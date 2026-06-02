CorSport: “Gosens verso la cessione. Paratici vuole un esterno sinistro più giovane”

Gosens vorrebbe restare al Viola Park. Il tedesco sarebbe disposto anche ad accettare un ruolo meno centrale

Redazione VN 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 09:46)

Robin Gosens vorrebbe continuare la sua avventura alla Fiorentina, ma il suo futuro resta incerto. Al termine della stagione il tedesco ha ribadito pubblicamente il proprio legame con Firenze, definendola una seconda casa e manifestando il desiderio di ripagare la fiducia ricevuta dal club e dai tifosi. Dopo un’annata complicata, segnata soprattutto dall’infortunio subito a ottobre e dalle difficoltà nel ritrovare la migliore condizione fisica, l’esterno spera di ripartire ancora in maglia viola.

La volontà del giocatore è chiara: nonostante le offerte ricevute, come quella del Nottingham Forest respinta a gennaio, Gosens vorrebbe restare al Viola Park. Il tedesco sarebbe disposto anche ad accettare un ruolo meno centrale rispetto al passato, pur di proseguire la propria esperienza a Firenze, dove si trova particolarmente bene sia dal punto di vista professionale che personale.

Diversa potrebbe però essere la posizione della società. La dirigenza guidata da Fabio Paratici sta valutando una riduzione del monte ingaggi e il laterale tedesco, che percepisce circa 2 milioni di euro netti a stagione ed è tra i più pagati della rosa, potrebbe rientrare tra i possibili sacrifici. Inoltre il club sembra orientato a investire su un esterno sinistro più giovane, possibilmente under 23. Per questo, nonostante il peso all’interno dello spogliatoio e l’esperienza internazionale, la Fiorentina potrebbe prendere in considerazione offerte nell’ordine dei 5-6 milioni di euro per il giocatore, che a luglio compirà 32 anni. Lo scrive il Corriere dello Sport.