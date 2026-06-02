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Gazzetta: “Primi contatti Roma-Fiorentina per Dodô. E lui parla con i giocatori”

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La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato della Roma e nelle ultime ore è salita con forza la candidatura di Dodo della Fiorentina
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato della Roma e nelle ultime ore è salita con forza la candidatura di Dodo della Fiorentina. Il brasiliano è in scadenza 2027 e in rottura con l'ambiente viola, ieri primi contatti tra i due club.

Dodo si è offerto alla Roma e ha già parlato con alcuni giocatori giallorossi. Il prezzo si aggira sui 15 milioni e il profilo non dispiace a Gasperini in un'ipotetica coppia verdeoro con Wesley. Anche lo stipendio (oggi guadagna 1,5 milioni a stagione) sarebbe ampiamente alla portata.

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