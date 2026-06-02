La Fiorentina dovrà trovare una soluzione per la retroguardia, puntando ad accogliere un centrale preferibilmente di piede mancino. Uno dei nomi nel mirino è Viery del Gremio, ventunenne per il quale la Fiorentina ha già offerto 12 milioni rispediti al mittente.
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VIOLA NEWS news viola stampa Difesa, si cambia? CorSport: “Viery costa troppo. Obert non è una prima scelta”
Corriere dello Sport
Difesa, si cambia? CorSport: “Viery costa troppo. Obert non è una prima scelta”
Ad ogni modo la squadra mercato proseguirà la sua ricerca accurata di un profilo con quelle caratteristiche, come Adam Obert del Cagliari
La richiesta è di 20 milioni: troppo per le casse del club di Giuseppe Commmisso. Ad ogni modo la squadra mercato proseguirà la sua ricerca accurata di un profilo con quelle caratteristiche, come Adam Obert del Cagliari.
Il difensore slovacco, protagonista della salvezza rossoblù, costa circa 8-10 milioni di euro. È nella lista di Paratici e Goretti, anche se non in cima. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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