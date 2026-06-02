Gazzetta: “Ecco il giorno di Grosso alla Fiorentina. Le date del ritrovo al VP”

Domani è il giorno giusto per l'ufficialità della rescissione fra il Sassuolo e Fabio Grosso

Domani è il giorno giusto per l'ufficialità della rescissione fra il Sassuolo e Fabio Grosso. Le parti si separeranno dopodiché l'allenatore sarà libero di firmare un contratto con la Fiorentina che lo ha individuato come profilo per la panchina del futuro, mentre è destinato a salutare Firenze Paolo Vanoli.