CorFio: “Il fatto che si sia chiesto a Vanoli di aspettare significa solo una cosa”

La vicenda legata a Fabio Grosso conferma una costante degli ultimi anni in casa Fiorentina: ogni estate sembra accompagnata da una lunga attesa per definire la guida tecnica. Quello attuale è solo l’ultimo capitolo di una serie di trattative complicate che hanno caratterizzato il recente passato viola. Basti pensare alla scorsa stagione, quando dopo il rinnovo anticipato di Paolo Palladino arrivarono improvvisamente le sue dimissioni, costringendo il club a cercare un nuovo allenatore e ad attendere Stefano Pioli, il cui ritorno fu rallentato da questioni contrattuali e fiscali prima dell’annuncio ufficiale.