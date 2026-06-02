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Corriere dello Sport

CorSport critica: “La Fiorentina aveva un vantaggio nei tempi non sfruttato”

dirigenza Fiorentina
La Fiorentina è ormai vicina alla definizione della questione allenatore, anche se i tempi si sono allungati rispetto alle aspettative iniziali
Redazione VN

La Fiorentina è ormai vicina alla definizione della questione allenatore, anche se i tempi si sono allungati rispetto alle aspettative iniziali. L’annuncio di Fabio Grosso potrebbe arrivare già oggi, ma appare più probabile che slitti a domani. Un’attesa che richiama altre estati movimentate vissute dal club viola, come quella del 2021 dopo il clamoroso mancato matrimonio con Gennaro Gattuso o quella più recente che portò all’arrivo di Stefano Pioli dopo le improvvise dimissioni di Paolo Palladino.

Pur avendo avuto il vantaggio di programmare il futuro con largo anticipo grazie alla salvezza conquistata da settimane, la società non è riuscita a chiudere rapidamente tutti i passaggi necessari. Nulla di preoccupante, considerando che il calendario segna ancora l’inizio di giugno, ma l’impressione è che qualche occasione per accelerare i tempi sia andata persa. Nelle ultime ore, comunque, contatti e confronti tra le parti hanno contribuito a delineare ulteriormente il quadro.

Un segnale importante arriva anche dalla programmazione societaria. Il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici sono attesi negli Stati Uniti per incontrare la proprietà e confrontarsi direttamente con la famiglia Commisso sui programmi estivi, a partire dal budget e dalle strategie di mercato. L’idea è quella di presentarsi all’appuntamento con il nuovo allenatore già ufficializzato, così da poter pianificare nel dettaglio il prossimo corso tecnico della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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