CorSport critica: “La Fiorentina aveva un vantaggio nei tempi non sfruttato”

Pur avendo avuto il vantaggio di programmare il futuro con largo anticipo grazie alla salvezza conquistata da settimane, la società non è riuscita a chiudere rapidamente tutti i passaggi necessari. Nulla di preoccupante, considerando che il calendario segna ancora l’inizio di giugno, ma l’impressione è che qualche occasione per accelerare i tempi sia andata persa. Nelle ultime ore, comunque, contatti e confronti tra le parti hanno contribuito a delineare ulteriormente il quadro.