Nazione: “Fiorentina-Grosso, questione di staff. Chi arriva, chi rimane e chi va”

Con l’arrivo di Fabio Grosso prende forma anche il nuovo staff tecnico della Fiorentina, ecco tutti i nomi ma non solo

Redazione VN 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 08:04)

Con l’arrivo di Fabio Grosso prende forma anche il nuovo staff tecnico della Fiorentina. Un tema che nelle ultime settimane era stato indicato come uno dei principali ostacoli alla chiusura dell’operazione, ma che in realtà è ormai quasi del tutto risolto. L’unico dubbio riguarda il preparatore dei portieri, mentre per il resto il tecnico romano dovrebbe presentarsi a Firenze con il suo gruppo storico di collaboratori, composto dal vice Raffaele Longo, dal preparatore atletico Francesco Vaccariello e dal collaboratore tecnico Mauro Carretta, tutti già al suo fianco nelle esperienze di Frosinone, Lione e Sassuolo.

Parallelamente, la società viola sta valutando il futuro di alcune figure che hanno lavorato negli ultimi anni con gli staff di Vincenzo Italiano, Stefano Pioli e Paolo Vanoli. Tra queste c’è il preparatore atletico Giampiero Ascenzi, particolarmente apprezzato all’interno del club, mentre restano da definire anche le posizioni di Aleksand Nizelik, Andrea Tordi, Lorenzo Sandri e Giuseppe Mazza, alcuni dei quali potrebbero tornare a lavorare nel settore giovanile.

La situazione più delicata riguarda però i preparatori dei portieri. Giorgio Bianchi e Alessandro Dall’Omo, confermati la scorsa stagione anche per volontà di David De Gea, hanno ancora un anno di contratto con la Fiorentina. Nel frattempo, nello staff di Grosso è entrato Marco Bizzarri, ma l’ipotesi che al momento sembra più probabile è quella di una sua permanenza al Sassuolo. Questo scenario favorirebbe la continuità del lavoro svolto a Firenze, con la conferma della coppia Bianchi-Dall’Omo anche per la prossima stagione. Lo scrive la Nazione.