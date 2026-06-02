Grosso rinnega Vanoli? Gazzetta: “Cambia tutto con Fabiano Parisi”

Fabiano Parisi rientrerà fra ottobre e novembre perché a metà maggio, nella gara contro la Juventus si è infortunato

Redazione VN 2 giugno - 06:21

Fabiano Parisi torna indietro. Il discorso è prettamente di campo perché, quando rientrerà dall'infortunio, nelle idee del club per la prossima stagione, verrà arretrato e tornerà a fare il terzino sinistro e non agirà più alto a destra, come faceva con Vanoli.

Perciò non può essere considerato fra gli esterni offensivi per la prossima stagione. Rientrerà fra ottobre e novembre perché a metà maggio, nella gara contro la Juventus, si è infortunato riportando una lesione del crociato anteriore del ginocchio destro per cui è stato sottoposto a intervento chirurgico. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.