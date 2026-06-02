Nazione spiega: “Tutti gli ostacoli tra la Fiorentina, Fabio Grosso e il Sassuolo”

Grosso ha infatti comunicato al Sassuolo la volontà di interrompere il rapporto e trasferirsi a Firenze, ma ci sono ostacoli

Redazione VN 2 giugno - 06:18

L’arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina sembra ormai definito, ma l’annuncio ufficiale continua a slittare. Tra il tecnico campione del mondo e il club viola esiste già un’intesa di massima per un contratto biennale con opzione per una terza stagione, fortemente sostenuta dal direttore sportivo Fabio Paratici. A rallentare la chiusura dell’operazione non sono questioni legate all’ingaggio o agli aspetti tecnici, bensì alcuni dettagli burocratici e organizzativi relativi allo staff dell’allenatore.

Grosso — Grosso ha infatti comunicato al Sassuolo la volontà di interrompere il rapporto e trasferirsi a Firenze, ma oltre ai suoi collaboratori storici vorrebbe portare con sé anche altre figure professionali attualmente sotto contratto con il club emiliano. Proprio questo aspetto ha creato l’impasse: il Sassuolo non intende liberare gratuitamente personale ancora vincolato e ha chiesto un indennizzo economico alla Fiorentina per consentire il trasferimento anticipato dei membri dello staff.

Paratici — La società viola sta cercando di trovare un accordo che permetta di contenere i costi e sbloccare definitivamente la situazione. Nel frattempo resta formalmente in carica Paolo Vanoli, pur essendo ormai destinato a lasciare la guida tecnica. Tutte le parti, comunque, considerano il problema risolvibile e lavorano per arrivare a una soluzione in tempi brevi. L’obiettivo della Fiorentina è iniziare la nuova stagione con Grosso e il suo staff al completo, dando ufficialmente il via al nuovo corso tecnico targato Fabio Paratici. Lo scrive la Nazione.