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Gazzetta: “Paratici su due giocatori a zero. E da Lecce c’è una tentazione”

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Servono quattro innesti per il nuovo 4-3-3, anche perché difficilmente avrà delle chance di permanenza Sottil, di rientro dal prestito a Lecce
Redazione VN

La Fiorentina osserva il mercato degli esperti svincolati che potrebbe attirare l'attenzione dei dirigenti: due che andranno a parametro zero sono Kostic ed El Shaarawy che vanno in scadenzarispettivamente con la Juventus e con la Roma.

Kostic ed El Shaarawy

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Servono quattro innesti per il nuovo 4-3-3, anche perché difficilmente avrà delle chance di permanenza Sottil, di rientro dal prestito a Lecce.

Banda

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E a proposito dei salentini nei radar viola potrebbe finire pure un profilo come lo zambiano Banda, che è in scadenza a giugno 2027, ma può diventare uomo-mercato della sessione estiva. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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