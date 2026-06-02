La Fiorentina osserva il mercato degli esperti svincolati che potrebbe attirare l'attenzione dei dirigenti: due che andranno a parametro zero sono Kostic ed El Shaarawy che vanno in scadenzarispettivamente con la Juventus e con la Roma.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Paratici su due giocatori a zero. E da Lecce c’è una tentazione”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Paratici su due giocatori a zero. E da Lecce c’è una tentazione”
Servono quattro innesti per il nuovo 4-3-3, anche perché difficilmente avrà delle chance di permanenza Sottil, di rientro dal prestito a Lecce
Kostic ed El Shaarawy—
Servono quattro innesti per il nuovo 4-3-3, anche perché difficilmente avrà delle chance di permanenza Sottil, di rientro dal prestito a Lecce.
Banda—
E a proposito dei salentini nei radar viola potrebbe finire pure un profilo come lo zambiano Banda, che è in scadenza a giugno 2027, ma può diventare uomo-mercato della sessione estiva. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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