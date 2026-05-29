La Fiorentina di Fabio Grosso ha bisogno di esterni, non a caso Laurienté è un nome tornato di moda. Per lo stesso ruolo si cercano soluzioni più economiche e gli svincolati possono rappresentare un'opportunità.
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La Fiorentina cerca occasioni, Gazzetta: “Due esterni a parametro zero per Grosso”
Kostic ha chiuso la sua avventura alla Juventus con 468 minuti e 3 gol, a 33 anni e con due trofei. Piace anche El Shaarawy
Kostic—
Kostic ha chiuso la sua avventura alla Juventus con 468 minuti e 3 gol, a 33 anni e con due trofei conquistati in carriera (un'Europa League con l'Eintracht Francoforte e una Coppa Italia con i bianconeri) rappresenta un usato sicuro, a patto che s'accontenti di un ingaggio contenuto.
El Shaarawy—
Kostic è mancino e gioca a sinistra, che è anche la posizione preferita di El Shaarawy, fresco di addio alla Roma. Il Faraone è destro ma ama crossare e tirare a piede invertito, per lui si sono mosse Venezia e Genoa, dove ha debuttato in Serie A e dove ritroverebbe Daniele De Rossi (sempre che il tecnico non cambi panchina). Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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