Il calcio, come la vita, è fatto di corsi e di ricorsi, di conoscenze, addii e ripartenze. Fabio Grosso ha indossato per la prima volta il fischietto al posto delle scarpe da calcio a Vinovo, quartier generale delle giovanili della Juventus. Lì ha visto allenarsi e giocare Rolando Mandragora e Moise Kean e poi Nicolò Fagioli, tre : calciatori che ritroverà alla Fiorentina e che saranno il punto di ripartenza della nuova Viola.
Gazzetta dello Sport
FOTO – Gazzetta: “Grosso a Firenze. Così giocherebbe la sua Fiorentina”
Grosso—
Più offensiva, più audace e più intrigante, come la sognano i tifosi dopo un'annata da dimenticare. Grosso sarà il tecnico della rinascita, il primo mattoncino posato da Fabio Paraticiper erigere una squadra che possa tornare a rivedere l'Europa. A qualcuno può sembrare una scommessa, perché nel curriculum dell'allenatore del Sassuolo ci sono appena 41 apparizioni in Serie A, per il diesse invece è la scelta giusta per riportare entusiasmo e desideri di grandeur in una città che ha vissuto l'ultima stagione con l'incubo della retrocessione.
Paratici—
Un campione del mondo, il normal one che con il rigore trasformato a Berlino è diventato un supereroe. Leggero e scanzonato come quando si presentò sul dischetto ma non per questo meno determinato, come testimoniano i risultati ottenuti nell'ultima stagione. Questa sarà la sua Fiorentina secondo la Gazzetta dello Sport:
© RIPRODUZIONE RISERVATA