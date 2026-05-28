FOTO – Gazzetta: “Grosso a Firenze. Così giocherebbe la sua Fiorentina”

Il calcio, come la vita, è fatto di corsi e di ricorsi, di conoscenze, addii e ripartenze. Fabio Grosso ha indossato per la prima volta il fischietto al posto delle scarpe da calcio a Vinovo, quartier generale delle giovanili della Juventus. Lì ha visto allenarsi e giocare Rolando Mandragora e Moise Kean e poi Nicolò Fagioli, tre : calciatori che ritroverà alla Fiorentina e che saranno il punto di ripartenza della nuova Viola.