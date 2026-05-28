CorSport: “Fiorentina, che succede? Grosso prende tempo. E si inserisce un club”

Vanoli

Innanzitutto ne Ferrari e ne Paratici hanno comunicato a Paolo Vanolila decisione di chiudere il rapporto. La Fiorentina ha un opzione di rinnovo unilaterale valida fino al 30 maggio, ma per adesso nessuno a comunicato nulla allenatore viola. La sensazione infatti è che l'avventura fiorentina dell'ex Torino sia giunta al termine, con Fabio Grosso come primo nome per sostituirlo.