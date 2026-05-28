Fabio Grosso alla Fiorentina? Sì, ma non subito. O almeno non nei tempi che si poteva immaginare visto l'accelerata della giornata di ieri. Fabio Paratici infatti ha deciso di affidare la panchina viola all'attuale allenatore del Sassuolo che, come confermato da Carnevali martedì, non sembra avere intenzione di proseguire sulla panchina neroverde. E allora perché questo rallentamento?
Corriere dello Sport
CorSport: “Fiorentina, che succede? Grosso prende tempo. E si inserisce un club”
Vanoli—
Innanzitutto ne Ferrari e ne Paratici hanno comunicato a Paolo Vanolila decisione di chiudere il rapporto. La Fiorentina ha un opzione di rinnovo unilaterale valida fino al 30 maggio, ma per adesso nessuno a comunicato nulla allenatore viola. La sensazione infatti è che l'avventura fiorentina dell'ex Torino sia giunta al termine, con Fabio Grosso come primo nome per sostituirlo.
Grosso—
Eppure, scrive il Corriere dello Sport, in queste ore c'è stato un piccolo rallentamento. Dalla parte della Fiorentina, che sta prendendo un po' di tempo, ma anche da parte dell'allenatore del Sassuolo. Grosso sembra intenzionato a guardarsi a torno per capire il valzer delle panchine che offerte potrebbe portare alla porta dell'ex Frosinone. In particolare, ci sarebbe il Bologna interessato al tecnico del Sassuolo, visto l'imminente addio di Vincenzo Italiano. Dal canto suo Fabio Paratici non è intenzionato a fare un passo indietro, ma per il matrimonio tra Grosso e la Fiorentina serve un po' più di tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA