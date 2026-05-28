Il Corriere dello Sportparla di un rallentamento nella trattativa tra Grosso e la Fiorentina. Paratici e Ferrari non hanno ancora incontrato Vanoli né per capire se ci siano i margini per andare ancora avanti insieme (se avessero voluto l’avrebbero già fatto, forma a parte, perché la società ha l’opzione unilaterale del rinnovo del contratto del tecnico varesino valida fino a dopodomani), né in caso contrario per liberarlo e salutarlo, che cosa è cambiato nel corso del mercoledì appena trascorso per passare da un accordo virtualmente raggiunto a quella che potrebbe essere una pausa di riflessione più di Grosso che dei dirigenti operativi di Commisso?
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Vanoli, l’alternativa Grosso e il no di un big”. I movimenti di Paratici
Corriere dello Sport
CorSport: “Vanoli, l’alternativa Grosso e il no di un big”. I movimenti di Paratici
Paratici è partito dalla conferma di Vanoli come base, sempre privilegiando l’alternativa Grosso fatta già durante il campionato
Grosso—
Dentro c’è un po’ di tutto, com’è inevitabile che sia in una situazione del genere. C’è che la Fiorentina si sta prendendo più tempo del previsto(Paratici è partito dalla conferma di Vanoli come base, sempre privilegiando l’alternativa Grosso fatta già durante il campionato, per verificare nel mentre altre opzioni la più convincente delle quali l’ha portato da Iraola ricevendo il no dell’allenatore basco) e c’è che il viavai su molte panchine di Serie A ha evidentemente consigliato lo stesso Grosso di prendersi qualche ora/giorno per pensare e magari anche per guardarsi attorno.
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