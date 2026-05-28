CorSport: “Vanoli, l’alternativa Grosso e il no di un big”. I movimenti di Paratici

Il Corriere dello Sportparla di un rallentamento nella trattativa tra Grosso e la Fiorentina. Paratici e Ferrari non hanno ancora incontrato Vanoli né per capire se ci siano i margini per andare ancora avanti insieme (se avessero voluto l’avrebbero già fatto, forma a parte, perché la società ha l’opzione unilaterale del rinnovo del contratto del tecnico varesino valida fino a dopodomani), né in caso contrario per liberarlo e salutarlo, che cosa è cambiato nel corso del mercoledì appena trascorso per passare da un accordo virtualmente raggiunto a quella che potrebbe essere una pausa di riflessione più di Grosso che dei dirigenti operativi di Commisso?