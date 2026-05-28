Gazzetta: “Paratici avrebbe trovato il giocatore da dare al Sassuolo per Grosso”

Grosso invece a Firenze ritroverà un pezzo del suo passato bianconero, non solo Paratici ma anche tre giocatori

Redazione VN 28 maggio - 06:28

Paratici ha scelto Grosso. L'ufficialità arriverà nei prossimi giorni, il Sassuolo chiederà un indennizzo per liberarlo(occhio a Nzola, di proprietà della Viola) nel frattempo sono stati definiti i dettagli: due anni di contratto a 1,2 milioni di euro a stagione. Grosso subentrerà a Paolo Vanoli, che ha preso la squadra a novembre quando era ultima in classifica e l'ha portata alla salvezza.

Grosso — Il club ha deciso di non esercitare l'opzione per tenerlo un altro anno e di ripartire con una nuova guida tecnica, un segno di discontinuità rispetto al passato. Grosso invece a Firenze ritroverà un pezzo del suo passato bianconero, non solo Paratici ma anche i tre giocatori che ha visto sudare e sbracciare alla Juventus.

Indennizzo — Kean ha vinto con lui il Viareggio, Mandragora ha fatto giusto qualche apparizione con i baby dopo l'intervento al piede destro che lo costrinse a stare fuori a lungo, Fagioli è passato in pianta stabile in Primavera quando il tecnico si era già spostato al Bari, ma era comunque sotto la sua supervisione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.