Affare fatto, almeno a livello di strette di mano virtuali. Fabio Grosso è da qualche ora l’allenatore in pectore della Fiorentina. Un’intesa di massima è arrivata ieri mattina, dopo una serie di confronti che hanno fatto comprendere in modo definitivo al Sassuolo la volontà dello stesso Grosso di trasferirsi a Firenze. Il club neroverde aveva già aperto all’addio nella serata di martedì ed è stato poi relativamente semplice trovare un accordo con il tecnico romano.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Grosso e la questione staff tecnico. Paratici prepara un indennizzo”
La Nazione
Nazione: “Grosso e la questione staff tecnico. Paratici prepara un indennizzo”
In viola, Grosso firmerà un contratto biennale con opzione per una terza stagione, a circa 1,2 milioni di euro annui
Grosso—
In viola, Grosso firmerà un contratto biennale con opzione per una terza stagione, a circa 1,2 milioni di euro annui. Dettagli che confermano quanto la trattativa fosse ben impostata già da diversi giorni. Per gli annunci ufficiali, però, servirà ancora un po’ di attesa.
Staff—
Prima sarà necessario chiarire la posizione di Paolo Vanoli, che fino a ieri sera non aveva ancora ricevuto una comunicazione ufficiale, pur avendo ormai compreso di non essere vicino alla conferma. Resta inoltre aperta la questione legata allo staff tecnico: la Fiorentina dovrà infatti riconoscere un indennizzo economico al Sassuolo per completare l’operazione. Lo scrive la Nazione.
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