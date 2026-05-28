Nazione: “Grosso e la questione staff tecnico. Paratici prepara un indennizzo”

Affare fatto, almeno a livello di strette di mano virtuali. Fabio Grosso è da qualche ora l’allenatore in pectore della Fiorentina. Un’intesa di massima è arrivata ieri mattina, dopo una serie di confronti che hanno fatto comprendere in modo definitivo al Sassuolo la volontà dello stesso Grosso di trasferirsi a Firenze. Il club neroverde aveva già aperto all’addio nella serata di martedì ed è stato poi relativamente semplice trovare un accordo con il tecnico romano.