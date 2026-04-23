Il campionato non ha ancora portato la Fiorentina alla salvezza matematica, ma si sta aprendo il dibattito su chi potrebbe essere il prossimo allenatore.

Redazione VN 23 aprile 2026 (modifica il 23 aprile 2026 | 10:52)

Il campionato della Fiorentina non ha ancora portato la squadra viola alla salvezza matematica, ma si sta aprendo il dibattito su chi potrebbe essere l'allenatore viola per la stagione 2026/27. Vanoli ha fatto un ottimo lavoro risollevando una squadra alla deriva, ma non pare convincere pienamente dirigenti e tifosi. Tra possibili nuovi tecnici Fabio Grosso è uno di coloro che hanno più chance di sedere sulla panchina del Franchi.

Il Sassuolo salvo con merito — Vediamo allora di ripercorrere insieme la carriera da allenatore di Grosso, dalle giovanili della Juventus fino al Sassuolo, che ha portato alla vittoria della Serie B e a un campionato da salvezza super tranquilla in Serie A, lanciando giocatori come Muharemovic e Koné e amalgamando profili di esperienza come Berardi e Matic.

Il modulo — Il 4-3-3 come modulo di base, talvolta variato in 4-2-3-1, ha permesso al Sassuolo di esprimere un calcio gradevole e votato all'attacco, senza dimenticare la fase difensiva che pur con un portiere in genere spericolato nelle uscite come Muric ha dato risultati apprezzabili. Tra i risultati più sorprendenti in positivo, il 2-2 imposto al Milan a San Siro e la vittoria per 2-1 in casa contro il Como lanciato verso l'Europa.

La carriera — Stagione Squadra Camp. Partite V N P Piazzamento 2013/14 Juventus V.Prim 2014/17 Juventus Prim. 2017/18 Bari B 46 20 14 12 7° 2018/19 Verona B 36 13 13 10 Esonerato nov-dic 19 Brescia A 3 0 0 3 sub/eson 20/mar 21 Sion SL 24 5 10 9 Esonerato mar-giu 21 Frosinone B 8 3 3 2 sub. 10° 2021/22 Frosinone B 39 15 14 10 9° 2022/23 Frosinone B 39 24 8 7 1° prom. set-nov 23 O.Lione L1 7 1 2 4 sub. eson. 2024/25 Sassuolo B 41 27 7 7 1° prom. 2025/26 Sassuolo A 35 14 6 15 10°

N.B. - Le partite in stagione comprendono campionato e coppe