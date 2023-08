Viola ok alla “prima” in trasferta dopo 26 anni! Nel ’56 l’ultima goleada esterna

La Fiorentina aveva già rifilato 4 reti al Genoa, anzi, al Genova 1893 in occasione della prima giornata di un campionato di Serie A il 6 ottobre 1940 a Firenze (4-3 il risultato finale). In trasferta, invece, la squadra viola non vinceva in un primo turno di Serie A da ben 26 anni, esattamente dal 31 agosto 1997 (Udinese-Fiorentina 2-3). In precedenza, dal 1953 (anno in cui i gigliati vinsero la prima di un campionato in trasferta a Legnano) al 1984, i viola si erano imposti per 10 volte alla "prima" lontano da Firenze, perdendo solo due volte. Solo in un'occasione, prima di Genova, la Fiorentina aveva segnato almeno 4 reti in trasferta in una prima giornata di un torneo di Serie A: si tratta di Udinese-Fiorentina 2-5 del 16 settembre 1956, nella prima gara ufficiale disputata dalla Fiorentina con lo scudetto sulla maglia (e senza giglio). Quello di Genova è stato l'11° successo esterno alla "prima" di Serie A per i viola che hanno interrotto una serie negativa di 4 sconfitte consecutive. Il bilancio completo è il seguente: su 38 gare esterne valide per la prima giornata di un campionato di Serie A la Fiorentina ha ottenuto 11 vittorie, 9 pareggi e 18 sconfitte.