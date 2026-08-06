Viola ok alla “prima” in trasferta dopo 26 anni! Nel ’56 l’ultima goleada esterna

Prima del poker esterno di tre anni fa, la Fiorentina aveva già rifilato 4 reti al Genoa (anzi, al Genova 1893) in occasione della prima giornata di un campionato di Serie A il 6 ottobre 1940 a Firenze (4-3 il risultato finale). Da notare il fatto che in trasferta la squadra viola, prima di quell'affermazione al "Ferraris" del 19 agosto 2023, non vincesse in un primo turno di Serie A dal 31 agosto 1997 (Udinese-Fiorentina 2-3). In precedenza, dal 1953 (anno in cui i gigliati vinsero la prima di un campionato in trasferta a Legnano) al 1984, i viola si erano imposti per 10 volte alla "prima" lontano da Firenze, perdendo solo due volte. Solo in un'occasione, prima di Genova, la Fiorentina aveva segnato almeno 4 reti in trasferta in una prima giornata di un torneo di Serie A: si tratta di Udinese-Fiorentina 2-5 del 16 settembre 1956, nella prima gara ufficiale disputata dalla Fiorentina con lo scudetto sulla maglia (e senza giglio).

Quello di Genova era stato il 12° successo esterno alla "prima" di Serie A, grazie al quale i viola avevano interrotto una serie negativa di 4 sconfitte consecutive. Il bilancio completo, dopo il pareggio di Cagliari ottenuto nel primo turno dello scorso campionato, è il seguente: su 41 gare esterne valide per la "prima" di un campionato di Serie A la Fiorentina ha ottenuto solo 12 vittorie, 11 pareggi e 18 sconfitte. Da evidenziare il fatto che la squadra viola, nella trasferta di Parma due anni fa, avesse gettato alle ortiche la possibilità di vincere due "prime" in trasferta in due annate consecutive, evento mai verificatosi nella storia della Fiorentina. A Cagliari, però, all'inizio dello scorso campionato la squadra viola ha stabilito un nuovo record gigliato, in quanto è riuscita a rimanere imbattuta per la terza volta in tre anni consecutivi in partite esterne valide per la prima giornata del campionato ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO CON LE GARE STAGIONALI DELLA FIORENTINA

Le ultime 10 "prime" di campionato della Fiorentina: 2016-17 Juventus-Fiorentina 2-1

2017-18 Inter-Fiorentina 3-0

2018-19 Fiorentina-Chievo 6-1 [2° turno]

2019-20 Fiorentina-Napoli 3-4

2020-21 Fiorentina-Torino 1-0

2021-22 Roma-Fiorentina 3-1

2022-23 Fiorentina-Cremonese 3-2

2023-24 Genoa-Fiorentina 1-4

2024-25 Parma-Fiorentina 1-1

2025-26 Cagliari-Fiorentina 1-1

Le vittorie esterne della Fiorentina alla "prima" del campionato esterna: 1953-54 Legnano-Fiorentina 1-2

1956-57 Udinese-Fiorentina 2-5

1959-60 Udinese-Fiorentina 0-2

1961-62 Venezia-Fiorentina 0-1

1968-69 Roma-Fiorentina 1-2

1970-71 Roma-Fiorentina 0-1

1972-73 Sampdoria-Fiorentina 0-1

1974-75 Ternana-Fiorentina 0-1

1976-77 Cesena-Fiorentina 1-2

1984-85 Lazio-Fiorentina 0-1

1997-98 Udinese-Fiorentina 2-3

2023-24 Genoa-Fiorentina 1-4

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