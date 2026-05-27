Nazione: “Gudmundsson, Paratici fa il prezzo. E Kean potrebbe restare”

La Fiorentina sta valutando cambiamenti importanti nella rosa, soprattutto in attacco . In altri reparti, come difesa e centrocampo, potrebbero restare alcuni giocatori attuali insieme ai nuovi arrivi, mentre tra i portieri il rinnovo di Luca Lezzerini fino al 2028 lascia pensare a una certa continuità.

La situazione più delicata riguarda Albert Gudmundsson, il cui futuro a Firenze sembra ormai arrivato al capolinea. La Fiorentina è disponibile a cederlo, ma senza svenderlo, e valuta il suo cartellino almeno 20 milioni di euro. Anche il destino di Moise Kean sarà uno dei temi principali dell’estate, soprattutto dopo la scadenza della clausola rescissoria da 62 milioni prevista per il 15 luglio.

Nonostante le incertezze, non è escluso che Kean possa restare. Il club riflette infatti sul costo elevato che servirebbe per acquistare un attaccante di alto livello e sulla possibilità di rilanciare il giocatore sia dal punto di vista fisico che mentale. La decisione definitiva dipenderà probabilmente dalle offerte di mercato e dalle strategie tecniche della nuova Fiorentina. Lo scrive la Nazione.