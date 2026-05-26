Primo movimento ufficiale dell’estate per la Fiorentina. E no, non si tratta di un nuovo acquisto, ma di un rinnovo. Il club viola ha infatti comunicato di aver esercitato l’opzione per prolungare il contratto di Luca Lezzerini fino al 30 giugno 2028.
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UFFICIALE – La Fiorentina esercita il rinnovo di Lezzerini: contratto fino al 2028
La Fiorentina esercita l’opzione per il rinnovo di Luca Lezzerini: il portiere viola prolunga il contratto fino al 2028.
Una mossa che apre simbolicamente il mercato gigliato, in attesa delle operazioni più calde delle prossime settimane. Cresciuto nel settore giovanile viola, Lezzerini continuerà dunque la propria avventura a Firenze ancora per diverse stagioni. Il comunicato:
ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto di Luca Lezzerini, contratto che verrà esteso fino al 30 giugno 2028.
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