Il Napoli accelera per Vincenzo Italiano: è l'ex tecnico della Fiorentina, ora al Bologna, il principale candidato per succedere ad Antonio Conte. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il presidente azzurro sta incontrando in queste ore a Roma il tecnico, in procinto di lasciare i rossoblù.
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Napoli su Italiano: ADL accelera, è lui il prescelto per il dopo Conte
Il Napoli e De Laurentiis accelerano per Vincenzo Italiano come prossimo allenatore, al posto di Antonio Conte
Fumata bianca vicina—
Come riporta il nostro Nicolò Schira i contatti sono avanzati, il tecnico nativo di Karlsruhe dovrebbe dunque lasciare Bologna dopo due anni. Col club partenopeo dovrebbe firmare un contratto fino al 2029, pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in panchina. L'ingaggio proposto all'ex Fiorentina sarebbe circa 3 milioni di euro netti a stagione.
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