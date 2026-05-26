Quanto guadagna Fabio Grosso al Sassuolo? Contratto e offerta viola

Carnevali ha proposto a Grosso il rinnovo con adeguamento dell'ingaggio del contratto che scade attualmente nel 2027

Paolo Poggianti Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 13:00)

Fabio Grosso diverrà il prossimo allenatore della Fiorentina? Tra accelerazioni e possibili diversivi sembra il suo il profilo più accreditato per succedere a Paolo Vanoli sulla panchina gigliata.

Sono sempre più forti, infatti, le sirene della Fiorentina sull'Emilia. Il tecnico però prima dovrà convincere il Sassuolo e in particolare l'AD Giovanni Carnevali a lasciarlo andare. Grosso è legato da un contratto con la società neroverde fino al giugno 2027, un accordo sottoscritto soltanto l'estate scorsa dopo la fantastica cavalcata conclusa con la promozione in Serie A.

Cifre e accordi — Al momento Grosso a Sassuolo guadagna meno di un milione netto. All'interno della società neroverde tutti sono soddisfatti del rendimento del tecnico e vorrebbero proseguire con lui. D'altra parte però sono consapevoli che di fronte a un'offerta allettante sarà difficile trattenerlo. La Fiorentina, qualora decidesse davvero di accelerare su di lui, potrebbe offrigli un triennale a cifre pressoché doppie.

Intanto però Carnevali ha proposto a Grosso il rinnovo con adeguamento dell'ingaggio e s'aspetta una risposta nel giro di pochi giorni. Se il tecnico vorrà andarsene dovrà comunicarlo a breve per permettere al club di trovare un sostituto. Ignazio Abate, ora alla Juve Stabia, è il profilo che piace di più. Il Sassuolo sarebbe orientato a chiedere una sorta di indennizzo al club viola per liberare Grosso.