Gazzetta: “Vanoli andrà via. Grosso piace, ma Paratici deve fare veloce”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla situazione Fiorentina-Grosso. La scadenza è imminente e Paratici dovrà muoversi in fretta, anche perché Grosso ha attirato le attenzioni di tanti (anche del Bologna, dove però Vincenzo Italiano dovrebbe rimanere dopo che il Napoli ha virato su Massimiliano Allegri, esonerato dal Milan).