Nazione: “Vanoli è in bilico, ma con lui la Fiorentina non ha fatto poi così male”

L’arrivo di Paolo Vanoli in panchina e di Fabio Paratici in società ha cambiato l’andamento della stagione

Redazione VN 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 08:04)

La stagione della Fiorentina è stata a lungo rappresentata sui social da una classifica della 15ª giornata che mostrava i viola ultimi con appena 6 punti, lontani otto lunghezze dalla salvezza. Era il 14 dicembre, subito dopo la sconfitta casalinga contro il Verona, e quell’immagine era diventata il simbolo della paura di una possibile retrocessione. Col tempo, però, lo stesso “screenshot” si è trasformato nel simbolo della rinascita della squadra.

Dopo un avvio di stagione molto negativo, la Fiorentina è riuscita gradualmente a rialzarsi. La scelta iniziale di Stefano Pioli non ha prodotto i risultati sperati e ha rischiato di compromettere l’annata del Centenario. Successivamente, però, l’arrivo di Paolo Vanoli in panchina e di Fabio Paratici in società ha cambiato l’andamento della stagione. Nel 2026 e nel girone di ritorno i viola hanno infatti mantenuto un rendimento da ottavo posto, facendo meglio di squadre come Bologna e Lazio.

Il miglioramento è diventato ancora più evidente dal 7 febbraio, giorno dell’arrivo di Paratici a Firenze. Da quel momento la Fiorentina ha conquistato 25 punti, risultando la quinta squadra del campionato per rendimento, davanti anche a Juventus, Atalanta e Milan. Questo percorso ha mostrato come il lavoro congiunto tra società e area tecnica abbia permesso ai viola di evitare una stagione disastrosa e di ritrovare stabilità e competitività. Lo scrive la Nazione.