La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul mercato della Roma. Dodò, un altro nome che a Gasp piace da tempo e che la Roma segue con attenzione (e forse anche qualcosa in più).
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Gasperini vuole Dodò. E Paratici fa il prezzo dopo il like sibillino”
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Gazzetta: “Gasperini vuole Dodò. E Paratici fa il prezzo dopo il like sibillino”
Dodò, un altro nome che a Gasp piace da tempo e che la Roma segue con attenzione
Dodò—
Ieri il brasiliano ha messo il suo like alle foto pubblicate dai social giallorossi sulla festa di Trigoria. E anche in Brasile sono convinti che il trasferimento possa realizzarsi presto, per una cifra tra i 15 ed i 20 milioni.
Roma—
Lui a destra e Wesley a sinistra, con una coppia di esterni completamente verdeoro. La Fiorentina attende offerte da parte del club della Capitale.
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