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Dodò, una squadra di Serie A si fa sotto. Il punto sul futuro

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Il destino del difensore brasiliano della Fiorentina Domilson Cordeiro dos Santos, o semplicemente Dodò, sembrerebbe ancora incerto.
Redazione VN

Il destino del difensore brasiliano della Fiorentina Domilson Cordeiro dos Santos, o semplicemente Dodò, sembrerebbe ancora incerto. Come riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, la Roma starebbe monitorando il classe '98. Sarebbe lui il principale candidato dei giallorossi per rafforzare la loro fascia, con il viola che potrebbe partire a fronte di un'offerta ritenuta adeguata.

 

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