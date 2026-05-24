Il destino del difensore brasiliano della Fiorentina Domilson Cordeiro dos Santos, o semplicemente Dodò, sembrerebbe ancora incerto. Come riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, la Roma starebbe monitorando il classe '98. Sarebbe lui il principale candidato dei giallorossi per rafforzare la loro fascia, con il viola che potrebbe partire a fronte di un'offerta ritenuta adeguata.
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Dodò, una squadra di Serie A si fa sotto. Il punto sul futuro
Il destino del difensore brasiliano della Fiorentina Domilson Cordeiro dos Santos, o semplicemente Dodò, sembrerebbe ancora incerto.
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