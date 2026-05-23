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Aquilani ha convinto tutti. Il suo futuro dipenderá anche da Grosso

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Alberto Aquilani ha stupito al Catanzaro, e la Serie A li ha messo nel mirino
Redazione VN

Alberto Aquilani è uno dei tecnici emergenti dall'ultima Serie B. Il suo Catanzaro si giocherà la finale play-off contro il Monza di Burdisso. Secondo Sportmediaset, Aquilani è seguito dal Sassuolo. I neroverdi pensano anche da Ignazio Abate, nel caso in cui Fabio Grosso lasci la panchina. Ricordiamo che sul tecnico c'è anche la Fiorentina

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