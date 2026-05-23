Alberto Aquilani è uno dei tecnici emergenti dall'ultima Serie B. Il suo Catanzaro si giocherà la finale play-off contro il Monza di Burdisso. Secondo Sportmediaset, Aquilani è seguito dal Sassuolo. I neroverdi pensano anche da Ignazio Abate, nel caso in cui Fabio Grosso lasci la panchina. Ricordiamo che sul tecnico c'è anche la Fiorentina
VIOLA NEWS calciomercato Aquilani ha convinto tutti. Il suo futuro dipenderá anche da Grosso
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Aquilani ha convinto tutti. Il suo futuro dipenderá anche da Grosso
Alberto Aquilani ha stupito al Catanzaro, e la Serie A li ha messo nel mirino
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