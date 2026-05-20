Questa mattina La Gazzetta dello Sport si è concentrata sul futuro di Dodò, uno dei giocatori più preziosi della rosa viola e possibile sacrificio eccellente del mercato estivo.
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La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: Dodo può partire, rinnovo fermo. La Fiorentina fissa il prezzo
La Fiorentina valuta la cessione di Dodo: rinnovo bloccato e possibili offerte dall’estero tra 20 e 30 milioni.
Il contratto dell’esterno brasiliano scade nel 2027, ma la trattativa per il rinnovo sarebbe attualmente in fase di stallo. Per questo motivo la Fiorentina si aspetta offerte importanti, anche dall’estero, con una valutazione compresa tra i 20 e i 30 milioni di euro. La cessione di Dodo potrebbe rappresentare una delle operazioni chiave per finanziare la ricostruzione della squadra.
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