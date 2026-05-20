Esterni in uscita, non solo Fortini: anche Gosens verso l’addio?

Uno dei nomi in uscita sarebbe Robin Gosens, nonostante un contratto valido fino al 2028. Il tedesco quest'anno non ha confermato gli standard della scorsa stagione e ha avuto diversi problemi fisici, il suo futuro è incerto. Attenzione anche alla situazione di Niccolò Fortini: il giovane esterno viola, seguito a lungo dalla Roma nello scorso mercato invernale, piace adesso al Bournemouth. La valutazione del classe 2006 si aggirerebbe tra i 7 e i 10 milioni di euro, mentre i colloqui per il rinnovo sarebbero fermi da tempo.