Tra gli approfondimenti pubblicati oggi da La Gazzetta dello Sport c’è anche quello dedicato alle corsie esterne della Fiorentina, dove diversi giocatori potrebbero lasciare Firenze nei prossimi mesi.
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Esterni in uscita, non solo Fortini: anche Gosens verso l’addio?
La Fiorentina può salutare Gosens e Fortini: sul giovane esterno viola c’è il forte interesse del Bournemouth.
Uno dei nomi in uscita sarebbe Robin Gosens, nonostante un contratto valido fino al 2028. Il tedesco quest'anno non ha confermato gli standard della scorsa stagione e ha avuto diversi problemi fisici, il suo futuro è incerto. Attenzione anche alla situazione di Niccolò Fortini: il giovane esterno viola, seguito a lungo dalla Roma nello scorso mercato invernale, piace adesso al Bournemouth. La valutazione del classe 2006 si aggirerebbe tra i 7 e i 10 milioni di euro, mentre i colloqui per il rinnovo sarebbero fermi da tempo.
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