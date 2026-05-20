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La Gazzetta dello Sport

Pongracic, Ranieri e Comuzzo. Gazzetta: “La difesa viola riparte da loro”

Pongracic, Ranieri e Comuzzo. Gazzetta: “La difesa viola riparte da loro” - immagine 1
La Fiorentina punta su Pongracic, Ranieri e Comuzzo per la nuova difesa. Rugani non sarà riscattato dalla Juventus.
Redazione VN

Questa mattina La Gazzetta dello Sportha analizzato le strategie della Fiorentina per il reparto difensivo in vista della prossima stagione, con alcune certezze e un addio ormai definito:

In difesa si ripartirà da Pongracic, Ranieri e Comuzzo mentre Daniele Rugani, arrivato a gennaio in prestito dalla Juventus, non verrà riscattato: l'obbligo legato alle presenze non è scattato e il club non intende trattenerlo anche se la cifra è bassa (2 milioni).

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