Questa mattina La Gazzetta dello Sportha analizzato le strategie della Fiorentina per il reparto difensivo in vista della prossima stagione, con alcune certezze e un addio ormai definito:
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VIOLA NEWS news viola stampa Pongracic, Ranieri e Comuzzo. Gazzetta: “La difesa viola riparte da loro”
La Gazzetta dello Sport
Pongracic, Ranieri e Comuzzo. Gazzetta: “La difesa viola riparte da loro”
La Fiorentina punta su Pongracic, Ranieri e Comuzzo per la nuova difesa. Rugani non sarà riscattato dalla Juventus.
In difesa si ripartirà da Pongracic, Ranieri e Comuzzo mentre Daniele Rugani, arrivato a gennaio in prestito dalla Juventus, non verrà riscattato: l'obbligo legato alle presenze non è scattato e il club non intende trattenerlo anche se la cifra è bassa (2 milioni).
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