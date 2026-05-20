Tra i temi affrontati oggi da La Gazzetta dello Sport c’è anche il punto sulle possibili uscite nel reparto offensivo della Fiorentina, con Albert Gudmundsson e Roberto Piccoli tra i nomi destinati ad animare il mercato estivo viola:
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La Gazzetta dello Sport
Gudmundsson e Piccoli in uscita: la Fiorentina prepara il nuovo attacco
La Fiorentina valuta le cessioni di Gudmundsson e Piccoli per finanziare il mercato estivo e rifondare il reparto offensivo.
Nel frattempo si lavora a una cessione di Albert Gudmundsson, due stagioni a Firenze e delizie col contagocce regalate alla tifoseria. Pagato al Genoa 21 milioni, la Fiorentina spera di guadagnarci altrettanto. A gennaio diverse big lo avevano seguito, chissà se torneranno a bussare al Viola Park dopo un 2026 non indimenticabile. In attacco può essere sacrificato pure Roberto Piccoli (costato 25 milioni un anno fa), che non è considerato ancora pronto per fare il titolare nella Fiorentina.
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