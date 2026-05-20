Questa mattina La Gazzetta dello Sport si è concentrata sul futuro di Moise Kean, uno dei pochi punti fermi da cui la Fiorentina vorrebbe ripartire nella prossima stagione:
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Gazzetta: “Kean resta centrale: Paratici prova a blindarlo”
La Fiorentina punta a trattenere Moise Kean nonostante la clausola da 62 milioni: Paratici lo considera fondamentale per il rilancio viola.
Nell'elenco manca Moise Kean, per cui c'è stato un cambio di strategia: il diesse proverà a convincerlo a restare perché sa che non è facile trovare un altro attaccante del suo pregio con risorse economiche risicate a disposizione e senza la vetrina dell'Europa. Tutto potrebbe cambiare se arrivasse un club disposto a pagare i 62 milioni della clausola (attiva dal 1° al 15 luglio).
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