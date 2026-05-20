Corsport: “Kean a lavoro anche nel giorno libero”. La situazione

Nel frattempo, il centro sportivo è stato riempito nella giornata di ieri dalla presenza di Moise Kean, mentre tutti gli altri erano a riposo. Come scrive il Corriere dello Sport, l'attaccante viola ha proseguito il suo lavoro ad hoc per recuperare da un infortunio alla tibia che lo tiene ai box ormai da un mese e mezzo, da quel Verona-Fiorentina datata 4 aprile scorso.