Nel frattempo, il centro sportivo è stato riempito nella giornata di ieri dalla presenza di Moise Kean, mentre tutti gli altri erano a riposo. Come scrive il Corriere dello Sport, l'attaccante viola ha proseguito il suo lavoro ad hoc per recuperare da un infortunio alla tibia che lo tiene ai box ormai da un mese e mezzo, da quel Verona-Fiorentina datata 4 aprile scorso.
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Corriere dello Sport
Corsport: “Kean a lavoro anche nel giorno libero”. La situazione
Moise Kean ha continuato ad allenarsi anche nel giorno libero per la squadra: difficile, però, vederlo con l'Atalanta
Recupero difficile—
Crescono le possibilità che quella possa essere stata la sua ultima uscita in maglia viola, ma il centravanti continua a lavorare a parte (doppia seduta anche ieri) per farsi trovare pronto venerdì (improbabile) o per la stagione che verrà, con tutte le incognite del caso sulla sua permanenza.
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