La Fiorentina si prepara a una nuova rivoluzione. Dopo quattro stagioni consecutive in Conference League, il club viola è rimasto fuori dalle coppe europee e adesso punta a ripartire con un progetto tecnico ed economico completamente rivisto. La dirigenza starebbe lavorando a una profonda operazione di sfoltimento della rosa per creare un tesoretto da reinvestire sul mercato.
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Fiorentina, rivoluzione viola: via ai tagli per rifondare la squadra
Dopo l’addio all’Europa, la Fiorentina prepara una rivoluzione: tanti big in uscita per finanziare il mercato e rilanciare il progetto viola.
Piazzare gli esuberi—
La deludente campagna acquisti della scorsa estate, costata circa 80 milioni di euro, non avrebbe portato i risultati sperati. Per questo il direttore sportivo Fabio Paratici, insieme a Roberto Goretti, avrebbe già individuato gli esuberi in vista della prossima stagione, mentre resta ancora da sciogliere il nodo allenatore.
Chi parte?—
Tra i possibili partenti figurano nomi importanti come Gudmundsson e Dodò, ma anche giovani prospetti come Fortini e Fazzini. L’obiettivo della società è chiaro: abbassare i costi, condurre il prossimo mercato in autofinanziamento e costruire una squadra capace di riportare la Fiorentina nelle zone europee della classifica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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