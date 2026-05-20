Fiorentina, rivoluzione viola: via ai tagli per rifondare la squadra

La Fiorentina si prepara a una nuova rivoluzione. Dopo quattro stagioni consecutive in Conference League, il club viola è rimasto fuori dalle coppe europee e adesso punta a ripartire con un progetto tecnico ed economico completamente rivisto. La dirigenza starebbe lavorando a una profonda operazione di sfoltimento della rosa per creare un tesoretto da reinvestire sul mercato.

La deludente campagna acquisti della scorsa estate, costata circa 80 milioni di euro, non avrebbe portato i risultati sperati. Per questo il direttore sportivo Fabio Paratici, insieme a Roberto Goretti, avrebbe già individuato gli esuberi in vista della prossima stagione, mentre resta ancora da sciogliere il nodo allenatore.

Chi parte?

Tra i possibili partenti figurano nomi importanti come Gudmundsson e Dodò, ma anche giovani prospetti come Fortini e Fazzini. L’obiettivo della società è chiaro: abbassare i costi, condurre il prossimo mercato in autofinanziamento e costruire una squadra capace di riportare la Fiorentina nelle zone europee della classifica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.