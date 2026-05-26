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Corriere dello Sport

CorSport rivela: “America, c’è la data. Ecco di cosa parlerà Paratici a Commisso”

dirigenza Fiorentina
Paratici le questioni le affronterà a breve, perché il volo per l’America è fissato per lunedì 8 giugno e vuole ovviamente farsi trovare preparato
Redazione VN

C’è una priorità che sarà risolta nelle prossime ore (panchina) e ci sono alcuni punti programmatici da incasellare prima del viaggio negli Stati Uniti, con il direttore generale Ferrari,per andare a conoscere di persona il presidente viola Joseph Commisso e la signora Catherine.

Paratici

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Quindi, Fabio Paratici le questioni le affronterà a breve, perché il volo per l’America è fissato per lunedì 8 giugno e vuole ovviamente farsi trovare preparato sulle cose da dire e da chiedere.

Commisso

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Là, oltre l’Oceano Atlantico, si metterà nero su bianco il progetto che non inciderà solo sulla prossima stagione tra ambizioni, linee-guida, budget, struttura e protagonisti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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