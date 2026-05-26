C’è una priorità che sarà risolta nelle prossime ore (panchina) e ci sono alcuni punti programmatici da incasellare prima del viaggio negli Stati Uniti, con il direttore generale Ferrari,per andare a conoscere di persona il presidente viola Joseph Commisso e la signora Catherine.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport rivela: “America, c’è la data. Ecco di cosa parlerà Paratici a Commisso”
Corriere dello Sport
CorSport rivela: “America, c’è la data. Ecco di cosa parlerà Paratici a Commisso”
Paratici le questioni le affronterà a breve, perché il volo per l’America è fissato per lunedì 8 giugno e vuole ovviamente farsi trovare preparato
Paratici—
Quindi, Fabio Paratici le questioni le affronterà a breve, perché il volo per l’America è fissato per lunedì 8 giugno e vuole ovviamente farsi trovare preparato sulle cose da dire e da chiedere.
Commisso—
Là, oltre l’Oceano Atlantico, si metterà nero su bianco il progetto che non inciderà solo sulla prossima stagione tra ambizioni, linee-guida, budget, struttura e protagonisti. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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