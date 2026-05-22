Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Tempi e sensazioni su Vanoli. E Commisso cambia: gestione a distanza”

La Nazione

Nazione: “Tempi e sensazioni su Vanoli. E Commisso cambia: gestione a distanza”

Nazione: “Tempi e sensazioni su Vanoli. E Commisso cambia: gestione a distanza” - immagine 1
Nuova gestione del rapporto tra la famiglia Commisso e Firenze: meno presenza quotidiana in città rispetto al passato
Redazione VN

La Nazione si sofferma sull'incontro tra Ferrari-Paratici e la famiglia Commisso. Sul tavolo finirà poi anche la questione allenatore. L’attuale tecnico ha un’opzione sul contratto in scadenza il 30 maggio ma la Fiorentina conta di aver sciolto i dubbi prima di quella data (ad oggi il club continua a valutare pro e contro della permanenza di Vanoli ma la sensazione, col passare del tempo, è che le possibilità di conferma stiano diminuendo):

Ferrari

—  

«A noi farà piacere rivedere presto la proprietà ma è stato un anno complicato: per questo andremo noi in America» ha spiegato Ferrari: «I Commisso devono seguire la Mediacom adesso ma saranno a Firenze per l’inizio della prossima stagione e il centenario».

Commisso

—  

Parole che raccontano anche una nuova gestione del rapporto tra la famiglia Commisso e Firenze: meno presenza quotidiana in città rispetto al passato e maggiore delega agli uomini di fiducia operativi al Viola Park, come dimostrano anche le frequenti apparizioni dell’ad Stephan. Ma prima di tutto ci sarà quel viaggio in America. Ed è lì che prenderà forma la prossima Fiorentina.

Leggi anche
Gazzetta: “Dodò e Gosens verso l’addio. Ma non solo, via anche due giovani”
Gazzetta netta: “Vanoli andrà via”. E poi svela: “Paratici avrebbe voluto 3...

© RIPRODUZIONE RISERVATA