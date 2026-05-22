La Fiorentina guarda già al futuro con un importante viaggio negli Stati Uniti. Tra fine maggio e inizio giugno, il direttore generale Alessandro Ferrari e il nuovo responsabile dell’area tecnica Fabio Paratici voleranno nel New Jerseyper incontrare i proprietari Giuseppe e Catherine Commisso.Il summit non è ancora stato ufficializzato, ma viene considerato inevitabile per pianificare le prossime mosse del club viola. Prima della partenza, Paratici si concederà qualche giorno di pausa a Roma dopo la sfida contro l’Atalanta.
La Nazione
Nazione: “Paratici-Ferrari, incontro con Commisso. I temi messi sul tavolo”
Paratici—
L’incontro avrà anche un valore simbolico, perché rappresenterà il primo faccia a faccia tra Paratici e la proprietà, che finora non aveva ancora avuto modo di conoscerlo di persona. Durante quei giorni negli Stati Uniti verranno affrontati tutti i temi principali legati alla costruzione della Fiorentina del futuro: dal budget alle strategie sportive, fino alle linee guida per il mercato estivo e per il rilancio della squadra.
Commisso—
Tra i punti più importanti da chiarire ci sarà soprattutto la filosofia economica del club. La società dovrà decidere se puntare sull’autofinanziamento oppure se la proprietà investirà direttamente, approfittando dell’assenza di vincoli europei legati al fair play finanziario. Inoltre, si parlerà della gestione della rosa: capire se saranno necessari sacrifici importanti sul mercato oppure se l’obiettivo sarà trattenere i giocatori migliori per aumentare subito le ambizioni della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.
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