Nazione: “Paratici-Ferrari, incontro con Commisso. I temi messi sul tavolo”

Paratici

L’incontro avrà anche un valore simbolico, perché rappresenterà il primo faccia a faccia tra Paratici e la proprietà, che finora non aveva ancora avuto modo di conoscerlo di persona. Durante quei giorni negli Stati Uniti verranno affrontati tutti i temi principali legati alla costruzione della Fiorentina del futuro: dal budget alle strategie sportive, fino alle linee guida per il mercato estivo e per il rilancio della squadra.