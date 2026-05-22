La Fiorentina sta decidendo il futuro della propria panchina e, al momento, l’orientamento principale di Fabio Paratici sembra essere la conferma di Paolo Vanoli. Dopo aver raggiunto una salvezza considerata quasi impossibile, il club valuta di esercitare l’opzione per rinnovare il contratto dell’allenatore fino alla prossima stagione. Le parti si sono già confrontate al Viola Park e, dopo l’ultima gara di campionato contro l’Atalanta, potrebbe arrivare rapidamente una decisione definitiva.
Corriere dello Sport
CorSport: “Paratici vuole Vanoli, il viaggio non cambia nulla. L’ostacolo per Grosso”
Paratici-Vanoli—
Nonostante la preferenza iniziale per Vanoli, Paratici ha comunque preso in considerazione alcuni profili alternativi. Tra questi, il nome più concreto è quello di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo ed ex allenatore della Juventus Primavera proprio sotto la gestione di Paratici. Grosso è stimato dal dirigente viola e sembra attratto dall’idea di misurarsi in un progetto più ambizioso dopo la promozione del Sassuolo dalla Serie B alla Serie A. Tuttavia, il club emiliano vorrebbe trattenerlo, quindi un eventuale accordo richiederebbe una trattativa tra le società.
Grosso—
La decisione finale dipenderà anche dalla proprietà americana. Giuseppe e Catherine Commisso vengono costantemente aggiornati e dovranno dare il via libera definitivo, anche se il viaggio negli Stati Uniti di Ferrari e Paratici non dovrebbe incidere direttamente sui tempi della scelta. In questo momento, i due scenari principali restano chiari: continuare con Vanoli, premiando il lavoro svolto, oppure puntare su Grosso per aprire un nuovo ciclo tecnico. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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