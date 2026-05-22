CorSport: “Paratici vuole Vanoli, il viaggio non cambia nulla. L’ostacolo per Grosso”

Paratici-Vanoli

Nonostante la preferenza iniziale per Vanoli, Paratici ha comunque preso in considerazione alcuni profili alternativi. Tra questi, il nome più concreto è quello di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo ed ex allenatore della Juventus Primavera proprio sotto la gestione di Paratici. Grosso è stimato dal dirigente viola e sembra attratto dall’idea di misurarsi in un progetto più ambizioso dopo la promozione del Sassuolo dalla Serie B alla Serie A. Tuttavia, il club emiliano vorrebbe trattenerlo, quindi un eventuale accordo richiederebbe una trattativa tra le società.