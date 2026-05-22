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Gazzetta: “Dodò e Gosens verso l’addio. Ma non solo, via anche due giovani”

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Nella lista dei partenti ci sono Dodò e Robin Gosens, titolarissimi nella Viola di Vanoli. E non sono gli unici
Redazione VN

Fabio Paratici è pronto a rivoluzionare la Fiorentina. Comunque vada infatti, si cambierà tanto anche in mezzo al campo e le cessioni serviranno per finanziare il mercato in entrata.

Dodò e Gosens

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Nella lista dei partenti ci sono Dodo e Robin Gosens, titolarissimi nella Viola di Vanoli: il primo è uno dei più appetibili sul mercato, il secondo ha 31 anni e sulla corsia di sinistra c'è bisogno di rinfrescare.

Fazzini e Fortini

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Via anche i giovani Jacopo Fazzini (che ieri ha avuto un attacco febbrile ed è in dubbio per stasera) e Niccolò Fortini (coreggiato da Bournemouth), sacrificabili per fare cassa, così come i prestiti Jack Harrison e Daniele Rugani: il primo tornerà in Inghilterra, il secondo alla Juventus. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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