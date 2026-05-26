Sentite Nazione: “Allenatore? Paratici avrebbe un nome forte ancora non uscito”

La decisione dovrebbe arrivare prima del viaggio negli Stati Uniti del direttore generale Alessandro Ferrari e di Paratici

Redazione VN 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 06:07)

La situazione tra Fiorentina e Paolo Vanoli appare sempre più incerta. Entro la settimana è previsto un incontro decisivo tra il tecnico e la dirigenza viola, ma il silenzio del club sul rinnovo del contratto — in scadenza il 30 maggio — viene interpretato come un segnale negativo. La società, infatti, non ha ancora esercitato l’opzione per prolungare l’accordo, alimentando l’idea che la permanenza dell’allenatore sia ormai poco probabile.

Vanoli — Nel frattempo il direttore sportivo Fabio Paratici starebbe già valutando diversi possibili sostituti. Il nome più caldo è quello di Fabio Grosso, attualmente al Sassuolo, che avrebbe dato disponibilità al trasferimento a Firenze. Tuttavia Grosso non sarebbe l’unica opzione: tra i profili seguiti figurano anche Andoni Iraola del Bournemouth e Oliver Glasner del Crystal Palace, ma c’è anche un nome forte che ancora non sarebbe uscito.

Paratici — L’ipotesi che prende sempre più forza è quindi quella di una separazione tra Vanoli e la Fiorentina, con il club intenzionato a scegliere il nuovo allenatore entro i primi giorni di giugno. La decisione dovrebbe arrivare prima del viaggio negli Stati Uniti del direttore generale Alessandro Ferrari e di Paratici, previsto intorno all’8 giugno, così da presentarsi alla famiglia Rocco Commisso con idee chiare sul futuro della panchina viola. Lo scrive la Nazione.