La situazione tra Fiorentina e Paolo Vanoli appare sempre più incerta. Entro la settimana è previsto un incontro decisivo tra il tecnico e la dirigenza viola, ma il silenzio del club sul rinnovo del contratto — in scadenza il 30 maggio — viene interpretato come un segnale negativo. La società, infatti, non ha ancora esercitato l’opzione per prolungare l’accordo, alimentando l’idea che la permanenza dell’allenatore sia ormai poco probabile.
La Nazione
Sentite Nazione: “Allenatore? Paratici avrebbe un nome forte ancora non uscito”
Vanoli—
Nel frattempo il direttore sportivo Fabio Paratici starebbe già valutando diversi possibili sostituti. Il nome più caldo è quello di Fabio Grosso, attualmente al Sassuolo, che avrebbe dato disponibilità al trasferimento a Firenze. Tuttavia Grosso non sarebbe l’unica opzione: tra i profili seguiti figurano anche Andoni Iraola del Bournemouth e Oliver Glasner del Crystal Palace, ma c’è anche un nome forte che ancora non sarebbe uscito.
Paratici—
L’ipotesi che prende sempre più forza è quindi quella di una separazione tra Vanoli e la Fiorentina, con il club intenzionato a scegliere il nuovo allenatore entro i primi giorni di giugno. La decisione dovrebbe arrivare prima del viaggio negli Stati Uniti del direttore generale Alessandro Ferrari e di Paratici, previsto intorno all’8 giugno, così da presentarsi alla famiglia Rocco Commisso con idee chiare sul futuro della panchina viola. Lo scrive la Nazione.
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