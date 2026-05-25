Da Montecatini Terme per il Trofeo Maestrelli ha parlato l'attuale tecnico viola Paolo Vanoli, tra i premiati. Ecco le sue dichiarazioni complete raccolte dai nostri inviati:
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VIOLA NEWS news viola interviste Vanoli: “Firenze, grazie per gli applausi. Il futuro? Nessuna novità da annunciare”
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Vanoli: “Firenze, grazie per gli applausi. Il futuro? Nessuna novità da annunciare”
Dal Maestrelli, Vanoli si gode la salvezza ottenuta con la Fiorentina al termine di una stagione a dir poco complicata
Sono molto orgoglioso di essere qui per questo premio così importante e prestigioso. Ringrazio la giuria, sicuramente dedico questo riconoscimento al mio staff ed a tutte quelle persone invisibili che lavorano al Viola Park. Il vero premio per quanto fatto in questo campionato è stato l'abbraccio di tutti quelli che mi hanno ringraziato per la salvezza, ma anche gli applausi dopo l'Atalanta. Sicuramente Firenze ed i tifosi viola meritano ben altro palcoscenico rispetto ad un'annata di questo tipo. Si deve pensare adesso ad un grande futuro per questa Fiorentina. Se ci sono novità? No, adesso godiamoci questo premio. Grazie anche alla società, purtroppo non ho avuto il piacere di conoscere il presidente Commisso, vedo Joseph e Catherine molto impegnati per il bene della società. Il Como in Champions? Non ho mai guardato in casa degli altri, certo la non qualificazione di Milan e Juve colpisce. La nostra vittoria a Torino è stato un piccolo regalo per i nostri tifosi. La Primavera in finale? Ne sono felice, per quanto mi riguarda sono molto dispiaciuto per le critiche che mi sono state fatte riguardo all'impiego dei giovani. Io ho sempre guardato ai ragazzi, l'ho dimostrato anche l'anno scorso a Torino e pure in questa stagione a Firenze. Kean? E' mancato tanto, abbiamo cercato di lavorare tanto sul collettivo, i tanti gol dei centrocampisti lo dimostrano. La foto più bella di questi sette mesi di Firenze? Gli applausi che lo stadio mi ha dedicato dopo l'ultima partita di campionato. Se dovessi rimanere, come ho già detto, non deve essere per riconoscenza, ed in questo vorrei una Fiorentina forte, l'ho già detto e rispetto ai giorni scorsi non ci sono novità.
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