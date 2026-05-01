L'ex attaccante viola, Francesco Flachi, ha parlato ai nostri microfoni durante l'evento di beneficenza "Malusci Camp" presso lo stadio comunale "Germano Bellucci" ad Agliana. Queste le sue parole sulla Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Flachi: “Gudmundsson rischio rimpianto. Grosso scommessa, Sarri sicurezza”
news viola
Flachi: “Gudmundsson rischio rimpianto. Grosso scommessa, Sarri sicurezza”
Le parole dell'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, sul finale di stagione viola, il prossimo allenatore e Gudmundsson
Sul finale di stagione—
La Roma si gioca ancora molto in queste ultime partite, ha motivazioni diverse rispetto alla Fiorentina. Quando una squadra non è motivata rischia di fare delle figure. Quello viola non è stato un bel campionato. La speranza è che adesso, però, possa concludere in bellezza. Non saranno facili, ma dipende tutto da loro. Devono essere preparati mentalmente, sennò rischiano di chiudere non in bellezza, ma facendo peggio di prima.
LEGGI ANCHE
Su Gudmundsson—
È un giocatore che ha fatto bene prima di venire alla Fiorentina. Gli manca però quella personalità, quella determinazione. Non ha fatto bene per le possibilità che ha. Però, c'è il rischio di avere il rimpianto nel caso dovesse andare via e fare bene in un'altra squadra. Sono scelte che vanno ponderate e che deciderà l'allenatore. Come si dice, non c'è due senza tre. Speriamo che il prossimo sia l'anno buono.
Sul prossimo allenatore—
Non sarà facile, dopo queste annate qui. L'entusiasmo è la prima cosa che bisogna riportare. Grosso una scommessa, Sarri una sicurezza. Il primo ha fatto bene negli ultimi anni, promosso, si è salvato, quindi è normale che un giovane abbia la possibilità di fare il salto di qualità. Con Sarri, però, vai sul sicuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA