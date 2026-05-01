Nella lunga intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, Dodò ha ripercorso anche alcune tappe della sua carriera da calciatore. Soprattutto la sua esperienza in Ucraina allo Shakhtar Donetsk, prima di essere costretto a lasciare il Paese a causa della guerra. In particolare il brasiliano ha raccontato un aneddoto relativo a una partita di Champions:
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VIOLA NEWS news viola interviste Dodò ricorda: “Quell’assist a Solomon bruciando Gosens in Champions”
l'aneddoto
Dodò ricorda: “Quell’assist a Solomon bruciando Gosens in Champions”
"Giocavo nello Shakhtar e dovevamo affrontare l'Atalanta a San Siro, feci assist a Solomon. Ricordo spesso quel momento a Gosens"
Giocavo nello Shakhtar e dovevamo affrontare l'Atalanta a San Siro. Pensavo che non sarei neanche stato convocato, invece andai in panchina e dopo che pareggiamo al 92' il mister mi fece alzare. Mi disse di rimanere in difesa, perché il pareggio andava bene. Ovviamente non lo feci: mi capitò, dopo un palo di Malinovski, la possibilità di partire in contropiede e io mi involai. Gosens provò invano a fermarmi, io passa il pallone a Solomon che segnò. Da quel giorno io e Solomon diventammo titolari e nella partita successiva, contro il City, io gli servii un altro assist per il gol. Ricordo spesso quel momento a Gosens.
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