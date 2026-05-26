CorFio: “Paratici coltiva la speranza di arrivare a un nome che sparigli le carte”

Non è un mistero infatti che Paratici sia partito puntando a profili di primissimo piano (Maresca, De Zerbi)

Paratici

E poi, giusto per tornare al punto di partenza, in questo maxi giro di allenatori appena partito niente si può dare per scontato. Basta che si muova una pedina, o che una resti sorprendente dov’è, per aprire o chiudere porte e possibilità. Fossimo in borsa però, la giornata di ieri andrebbe archiviata con il forte rialzo delle quotazione di Grosso. Ma ogni giorno, si sa, può portare con sé qualsiasi tipo di scossone.