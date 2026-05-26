Il Corriere Fiorentino si sofferma sul futuro della panchina viola. In attesa dei chiarimenti definitivi, di certo c’è che i movimenti di Fabio Paraticilasciano intendere come le chance di conferma per l’allenatore che ha portato la Fiorentina alla salvezza si facciano sempre più piccole.Il direttore sportivo viola infatti da tempo è al lavoro per risolvere il rebus e in questo senso vanno registrati passi decisi in direzione Fabio Grosso. Un contatto col suo agente, buono sostanzialmente per ribadire la stima e per iniziare a buttar giù qualcosa di più concreto. Non si va tanto lontani dalla realtà insomma se si immagina che allenatore del Sassuolo e Fiorentina siano avviati verso un’intesa sulla base di un contratto fino al 2028 con opzione per la terza stagione.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Paratici coltiva la speranza di arrivare a un nome che sparigli le carte”
Grosso—
Certo, lui si dovrebbe liberare, così come non bisogna assolutamente escludere colpi a sorpresa. Non è un mistero infatti che Paratici sia partito puntando a profili di primissimo piano (Maresca, De Zerbi) e che coltivi ancora la speranza di arrivare ad un nome che sparigli le carte. Gente come Andoni Iraola o Oliver Glasner, per citare due certamente stimati dal ds, ma nulla toglie (anzi) che ci siano anche candidati, oltre a De Rossi, tenuti gelosamente coperti.
Paratici—
E poi, giusto per tornare al punto di partenza, in questo maxi giro di allenatori appena partito niente si può dare per scontato. Basta che si muova una pedina, o che una resti sorprendente dov’è, per aprire o chiudere porte e possibilità. Fossimo in borsa però, la giornata di ieri andrebbe archiviata con il forte rialzo delle quotazione di Grosso. Ma ogni giorno, si sa, può portare con sé qualsiasi tipo di scossone.
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