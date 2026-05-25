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L’erede di Allegri in rossonero? Potrebbe parlare basco: Milan su Iraola

L’erede di Allegri in rossonero? Potrebbe parlare basco: Milan su Iraola - immagine 1
Il Milan pensa all'ormai ex Bournemouth Andoni Iraola per sostituire Massimiliano Allegri dopo la debacle di questo finale di stagione
Redazione VN

Per il futuro della panchina del Milan uno dei primi nomi sondati è Andoni Iraola, come raccontato da Sky Sports UK. I primi sondaggi risalirebbero alle scorse settimane ed il club rossonero è in attesa di capire se questa trattativa si possa sviluppare o se ci saranno altri nomi nella lista del club rossonero per il dopo Massimiliano Allegri. L'allenatore basco piace molto ed è libero dopo l'ottima ultima stagione in Premier League disputata sulla panchina del Bournemouth. Con le Cherries è arrivato un sesto posto, nonostante in estate abbia dovuto rinunciare ad elementi molto improtanti come Huijsen, Kerkez, Zabarnyi ed a gennaio a Semenyo. Quello di Iraola è un profilo accostato anche alla Fiorentina, che però sembra essere orientata verso Fabio Grosso.

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