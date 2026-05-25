L’erede di Allegri in rossonero? Potrebbe parlare basco: Milan su Iraola

Per il futuro della panchina del Milan uno dei primi nomi sondati è Andoni Iraola, come raccontato da Sky Sports UK. I primi sondaggi risalirebbero alle scorse settimane ed il club rossonero è in attesa di capire se questa trattativa si possa sviluppare o se ci saranno altri nomi nella lista del club rossonero per il dopo Massimiliano Allegri. L'allenatore basco piace molto ed è libero dopo l'ottima ultima stagione in Premier League disputata sulla panchina del Bournemouth. Con le Cherries è arrivato un sesto posto, nonostante in estate abbia dovuto rinunciare ad elementi molto improtanti come Huijsen, Kerkez, Zabarnyi ed a gennaio a Semenyo. Quello di Iraola è un profilo accostato anche alla Fiorentina, che però sembra essere orientata verso Fabio Grosso.