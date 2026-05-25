Rivoluzione Milan, Romano: “Si (ri)pensa a Paratici, Cardinale non molla il viola”

Il Milan pensa ancora a Fabio Paratici, ma il direttore sportivo viola è concentrato sulla costruzione della nuova Fiorentina

Redazione VN 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 20:50)

Rieccoci a parlare di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina in carica dallo scorso febbraio, che ancora una volta nelle ultime settimane viene accostato ad altri club italiani. Roma, Napoli ed appunto Milan: proprio quella rossonera è la società che è stata davvero vicina lo scorso anno a riportare l'ex dirigente di Samp e Juve in Italia, operazione, questa, che saltò dopo esser stata in dirittura d'arrivo.

Per Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, Jerry Cardinale, proprietario del Diavolo meneghino, non vuol mollare Paratici: "Vero che ha firmato da poco con la Fiorentina - ha detto il giornalista - ma del resto l'opportunità di prendere in mano la ricostruzione di una squadra come il Milan può essere un'occasione irripetibile. Ci sono stati contatti concreti, reali e non è un segreto. Si tratta di una situazione in divenire, di sicuro la nuova dirigenza rossonera verrà definita presto, prima dell'inizio del Mondiale".

Per il momento ci atteniamo ai fatti ed a quanto detto anche nei giorni dallo stesso d.s. gigliato: la sua attenzione è tutta orientata al presente ed al futuro della Fiorentina, anche perché è atteso da un'estate non semplice, in cui dovrà porre le basi per la rinascita della Viola. A partire dal nome del nuovo allenatore.