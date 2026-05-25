Napoli, scatta l’ora del dopo Conte. Tra Italiano e la tentazione Iraola

Secondo quanto analizzato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , il presidente Aurelio De Laurentiis è a caccia del profilo giusto per raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte nell'anno del Centenario azzurro, muovendosi su una rosa di candidati che incrocia vecchie e nuove conoscenze del mondo viola.

Il primo colpo di scena riguarda un clamoroso dietrofront: il Napoli è rimasto letteralmente scottato dal "no" di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, da sempre nei pensieri di una parte della tifoseria fiorentina, aveva inizialmente aperto alla pista azzurra per poi tirarsi indietro, preferendo l'offerta dell'Atalanta. Sfumato il Comandante e in attesa di capire i destini milanesi di Max Allegri (primo vero pallino di De Laurentiis), i fari del club partenopeo si sono accesi con forza su un altro ex viola illustre: Vincenzo Italiano.