Caos al Milan. Il crollo delle ultime settimane e alcuni rapporti molto tesi, stanno cambiando lo scenario futuro del club rossonero. Il Corriere della Sera di oggi rivela che Max Allegri sarebbe determinato a salutare a fine stagione, qualsiasi sia il piazzamento finale della squadra. Il motivo principale sarebbe la rottura che, da tempo, si è consumata tra il tecnico e Zlatan Ibrahimovic. Nel Milan c'è un clima pesante a tutti i livelli, con Furlani contestato dalla Curva e Tare che pare in uscita dopo una sola stagione, sostituito da D'Amico nel ruolo di ds.
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Valzer allenatori, occhio pure al Milan. CorSera: “Allegri se ne andrà”
Allegri "rompe" con Ibrahimovic e pensa all'addio. Le ripercussioni sul mercato allenatori (riguarderà anche la Fiorentina?)
L'addio di Allegri (che potrebbe diventare CT della Nazionale) aggiungerebbe una casella, pesante, al domino degli allenatori che si preannuncia scoppiettante in Serie A. C'è Conte in bilico a Napoli, e sono da definire i destini di Sarri, Fabregas, Italiano, Palladino e via via fino ad arrivare a Grosso, De Rossi e ovviamente Vanoli. Il Milan o il Napoli potrebbero inaugurare il gioco di incastri a cui, forse, parteciperà anche la Fiorentina.
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