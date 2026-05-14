Valzer allenatori, occhio pure al Milan. CorSera: “Allegri se ne andrà”

Caos al Milan. Il crollo delle ultime settimane e alcuni rapporti molto tesi, stanno cambiando lo scenario futuro del club rossonero. Il Corriere della Sera di oggi rivela che Max Allegri sarebbe determinato a salutare a fine stagione, qualsiasi sia il piazzamento finale della squadra. Il motivo principale sarebbe la rottura che, da tempo, si è consumata tra il tecnico e Zlatan Ibrahimovic. Nel Milan c'è un clima pesante a tutti i livelli, con Furlani contestato dalla Curva e Tare che pare in uscita dopo una sola stagione, sostituito da D'Amico nel ruolo di ds.