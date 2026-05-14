Corsport: “Vanoli più saldo. Ribadita la fiducia da Paratici, le valutazioni”

Paratici ha ribadito la fiducia a Vanoli in un confronto avvenuto ieri. Ad oggi la posizione del tecnico in panchina è più salda.

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola si rafforza un po' di più, ad oggi, la posizione di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. È certamente l'argomento di maggiore attualità e interesse, perché attorno alla posizione del tecnico si costruirà il nuovo gruppo. Ieri, si legge, il tecnico ha avuto un confronto come sempre con Paratici, analizzando l'avvicinamento alla partita con la Juventus ma senza parlare del caos calendari. Ma secondo il quotidiano, il dirigente ha ribadito di continuare a vederlo in panchina.