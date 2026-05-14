Corsport: “Vanoli più saldo. Ribadita la fiducia da Paratici, le valutazioni”

Fabio Grosso e Daniele De Rossi sono gli altri profili vagliati: il primo da seguire con più attenzione, ma la competenza e la maturità del romano sono altro fronte di interesse. Su questi temi ci saranno altri confronti.
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Corriere dello Sport
Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola si rafforza un po' di più, ad oggi, la posizione di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. È certamente l'argomento di maggiore attualità e interesse, perché attorno alla posizione del tecnico si costruirà il nuovo gruppo. Ieri, si legge, il tecnico ha avuto un confronto come sempre con Paratici, analizzando l'avvicinamento alla partita con la Juventus ma senza parlare del caos calendari. Ma secondo il quotidiano, il dirigente ha ribadito di continuare a vederlo in panchina.
Con la salvezza in tasca, dall'inizio della prossima settimana c'è la possibilità di esercitare l'opzione di un'altra stagione per il tecnico, ma la partita con la Juventus (ininfluente per i viola) potrebbe essere un motivo più che valido per posticipare la decisione finale. Paratici riconosce i meriti della salvezza raggiunta e ad oggi Vanoli sarebbe preferito a un altro allenatore per valutazioni fatte.
Fabio Grosso e Daniele De Rossi sono gli altri profili vagliati: il primo da seguire con più attenzione, ma la competenza e la maturità del romano sono altro fronte di interesse. Su questi temi ci saranno altri confronti.
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