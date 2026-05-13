Samp, Martinelli un super colpo. Da Genova: “Può restare un altro anno”

Tommaso Martinelli si è trovato molto bene a Genova e potrebbe restare in Liguria un'altra stagione sportiva

Ipotesi

"Adesso, terminato il prestito, torna alla Fiorentina, ma l'orientamento è un altro trasferimento a titolo temporaneo. De Gea è destinato ad essere confermato e Martinelli ha bisogno, prima di tutto, di fare esperienza. Il giocatore si è trovato bene a Genova e rimarrebbe volentieri un altro anno, Fabio Paratici potrebbe, ancora una volta, dare una mano al suo vecchio club."