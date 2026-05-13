L'edizione odierna di Repubblica Genova offre un focus sulla mezza stagione di Tommaso Martinelli in prestito alla Sampdoria. Il quotidiano la definisce come una delle operazioni più azzeccate visto l'ottimo rendimento del classe 2006 in Liguria. E, si legge, potrebbe esserci spazio per un'ulteriore stagione in blucerchiato.
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Samp, Martinelli un super colpo. Da Genova: “Può restare un altro anno”
Tommaso Martinelli si è trovato molto bene a Genova e potrebbe restare in Liguria un'altra stagione sportiva
Ipotesi—
"Adesso, terminato il prestito, torna alla Fiorentina, ma l'orientamento è un altro trasferimento a titolo temporaneo. De Gea è destinato ad essere confermato e Martinelli ha bisogno, prima di tutto, di fare esperienza. Il giocatore si è trovato bene a Genova e rimarrebbe volentieri un altro anno, Fabio Paratici potrebbe, ancora una volta, dare una mano al suo vecchio club."
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